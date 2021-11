Volleyball: Jurkovics kämpft in Paris um Verbleib

Also heißt es weiter Gas zu geben. Ansonsten gehören die Spaziergänge auf der Champs-Elysées wohl bald der Vergangenheit an. Der Vertrag des Mittelblockers läuft nämlich mit Saisonende aus. „Ich will unbedingt bleiben, mich in Paris durchsetzen“, gibt sich Jurkovics kämpferisch. „Es wäre schade. Die Stimmung im Team ist top.“