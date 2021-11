Wer lacht, lebt länger

Die folgende, von mir gerade ausgedachte und im Selbstversuch überprüfte Anleitung, gilt für Impfbefürworter ebenso wie Impfgegner, also schlichtweg alle: Hand zum Gesicht, der Daumen drückt den rechten Mundwinkel nach oben, der Zeigefinger den linken. Es wirkt noch nicht? Dann schauen Sie sich am besten jetzt gleich in einen Spiegel!