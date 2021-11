Lösungsansatz Schiene: Das ist in Zukunft geplant

Wenn es um das Erreichen der Klimaziele geht, dann ist der Lösungsansatz in Österreich auf den Schienen bereits vorhanden. Der CO2-Ausstoß vom Pkw gegenüber dem Schienenkilometer liegt beim zirka 25-fachen. Außerdem: Mit dem Klimaticket kann man ganz Österreich um knapp 1000 Euro auf Schiene (und mit Bussen) befahren. Das macht Stimmung für den Umstieg und ist in Europa ein Themeführer im öffentlichen Personenverkehr. Ein guter Grund für uns nachzufragen, was denn die Schiene für die Zukunft plant. Und: Welche Rolle spielt sie in der modernen Stadtteilerschließung in smarten Städten? Alle Infos dazu sehen Sie im Talk mit Gehard Koller und seinen Gästen.