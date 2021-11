Stellen Sie zwei Ärztinnen Ihre Frage zur Impfung!

Es besteht nach wie vor enormer Informationsbedarf, was die Corona-Schutzimpfung betrifft - nun kommen wichtige Fragen zu Drittstich und Kinderimpfung dazu. Sie haben Bedenken und zweifeln, ob Sie sich gegen Corona impfen lassen sollen? Sie haben schon viel über die Impfung gehört, wissen aber nicht, was stimmt und was nicht? Sie sind schwanger, chronisch krank oder genesen und wissen nicht, ob Sie sich impfen lassen sollen oder können? Wir haben die Antworten.