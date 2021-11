Melanie Müller über Ehe-Krise: „Keine Kraft mehr“

Im „Promi Big Brother“ offenbarte Melanie Müller, dass es in ihrer Ehe mit Mike Blümel kriselt, woraufhin ihr Ehemann zur Aussprache in den Container geholt wurde. Unter Tränen erklärte die Ballermann-Sängerin dann: „Es tut mir leid, dass ich immer nur an die Arbeit gedacht habe und dass mir das immer wichtiger war. Ich weiß, ich habe damit viel kaputtgemacht.“ Doch ihr Ehemann blieb abweisend.