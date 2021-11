Leoben, Semmering, Mürzsteg: Asylheime füllen sich

Wieder mehr Asylwerber in Mürzsteg

Für den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, in dem auch Steinhaus liegt, schlug am Mittwoch die FPÖ Alarm: Nachdem in Wegscheid (Gemeinde Mariazell) ein kleines Quartier wiedereröffnet wurde, würden nun auch im nahen Mürzsteg die Zahlen deutlich steigen. Das bestätigt auf „Krone“-Anfrage die Gemeinde Neuberg: Aktuell werden 58 Personen hier betreut. Das sei aber noch kein Vergleich zur Situation vor gut zehn Jahren, damals waren mehr als 200 Flüchtlinge im kleinen Ort.