Nach 2 Wochen ist Asylheim bereits fast voll!

Knapp zwei Wochen ist es her, dass das umstrittene Asyl-Heim in Steinhaus am Semmering wieder aufgesperrt wurde. Zunächst zogen 30 Flüchtlinge ein, inzwischen sind es bereits wieder rund 170 - in einem Dorf mit 600 Einwohnern. Die Bevölkerung ist verunsichert, zu Zwischenfällen sei es bislang aber nicht gekommen.