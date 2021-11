Friseurin verlost Kekse gegen den „Lockdown-Grant“

„Mein Mann meint, ich ,kekskaliere‘ gerade, so viel könne keiner mehr essen“, lächelt die Friseurin im Video, das sie mit ihren 1200 Facebook-Freunden teilte. Sie versteht den derzeitigen Grant ihrer Mitmenschen, will aber etwas dagegen tun. Weil es im Leben eigentlich immer schlimmer kommen könne als jetzt. Aus eigener Erfahrung weiß sie: „Wenn man nur negativ denkt, dann zieht einen das immer mehr in einen Abwärtsstrudel.“ Um da die Notbremse zu ziehen, rief die 33-Jährige aus Vestenpoppen bei Waidhofen an der Thaya zum etwas anderen „3-G-Nachweis“ auf: „Schreib mir drei glückliche Dinge in deinem Leben!“