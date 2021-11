Wien: Gratis Uber-Fahrten von und zu Impfzentren

An der Anreise soll es künftig nicht mehr scheitern: Um den Impffortschritt in Wien zu unterstützen (und Werbung für das eigene Unternehmen zu machen), bietet Uber ab sofort die Möglichkeit an, sich selbst oder eine nahestehende Person gratis zu einem Impfzentrum zu bringen. Einzige Voraussetzung: Fahrten müssen in einem der Wiener Impfzentren beginnen oder enden, und sie dürfen nicht mehr als 20 Euro kosten. Die Codes sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.