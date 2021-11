Rapids Aiwu: Mit 50 Cent gegen die Millionen-Stars

Dem 20-Jährigen nimmt man das Selbstvertrauen auch ab. Für ihn nahm Rapid im Sommer erstmals seit 2019 wieder richtig Geld in die Hand, blätterte in der Südstadt rund 700.000 Euro hin. Was viele überraschte, jetzt keiner mehr bekrittelt. Aiwu schlug ein. Ob als „Sechser“ oder in der Innenverteidigung. Zuletzt als Abwehrchef mit der Erfahrung von 89 Liga-Spielen wie ein „Gestandener“. „Ich bin dankbar für das Vertrauen“, sagt Aiwu. „Rapid ist eine andere Hausnummer als die Admira, das pusht mich.“