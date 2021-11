Wird eine Sturm-Legende der neue Rapid-Trainer?

Anruf in Hartberg

„Nichts ist konkret, Markus ist einer der Kandidaten“, hält das Management des früheren Hartberger Erfolgstrainers den Ball flach. Dass Schopps Spielidee zu Barisics Philosophie passt, hatte er in Hartberg bewiesen. Da beharrte er auf das riskante Herausspielen, ohne lange Bälle. Schopp ging es um die Entwicklung des Teams. So tickt auch Barisic. Der sich in Hartberg über Schopp informiert hat.