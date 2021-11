Ein schillernder Prozessauftritt

Eloquent zeigt sich der Angeklagte am Dienstag im Gerichtssaal. In gewähltem Deutsch erklärt der Rumäne, warum er am Tag des ihm vorgeworfenen Raubüberfalls nicht in Salzburg gewesen sei: Ein Familienbesuch in Oberösterreich, der Sturz der Mutter. Und die Tatwaffe mit seiner DNA, die „hat der Vater zuvor weggeworfen“.