Strom wird bald bis zu 150 Euro pro Jahr teurer

Höhere Strompreis am Großhandelsmarkt

Grund für die teuren Tarife sei der im Jahresvergleich um 84 Prozent höhere Strompreis am Großhandelsmarkt, den man nicht „schlucken“ könne, heißt es. Schon zuvor haben die Landesversorger in Kärnten (per 15. Dezember für Standardtarife um 37 Euro bis 56 Euro im Jahr) und der Steiermark (seit 15. November um rund 64 Euro im Jahr) Erhöhungen verkündet. Auch diverse Stadtwerke (z. B. Graz, Judenburg, Kapfenberg, Hall, Wörgl) sowie private Anbieter (Ökostrom, Montana) wurden teurer.