Hoher Strompreis: Was Verbrauchen tun können

Welche Konsequenzen hat das für die Kunden?

Sie müssen für den gleichen Energieverbrauch mehr zahlen - eine Belastung, vor allem für finanziell Schwächere. Fast 5000 Kunden der Energie Steiermark wurde sogar der Tarif gekündigt. „Betroffen sind sogenannte Float-Tarife“, erzählt Bettina Schrittwieser, Konsumentenschützerin bei der AK. Sie passen sich an den Marktpreis an, haben aber eine Obergrenze - und sind so für viele Firmen zum Verlustgeschäft geworden. Für Kunden, die einen solchen Tarif ohne Obergrenze haben, ist Vorsicht geboten: Die Preise steigen monatlich teilweise stark an.