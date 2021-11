Erste Operationssäle sind bereits geschlossen

Von Landesseite wurde indes beschlossen, die Impftage weiterzuführen. Diese gingen von 11. bis 21. November erstmals über die Bühne. Von den 50.000 zur Verfügung stehenden Impfterminen wurden immerhin 49.951 in Anspruch genommen. Etwa zwei Drittel der Vakzine wurden für Booster-Impfungen benötigt, zudem holten sich rund 10.300 Vorarlberger ihren ersten Piks ab. Für Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher ein ordentliches Ergebnis, an das sie baldmöglichst anknüpfen will. „Jede vor Weihnachten verabreichte Impfung hilft uns, die Situation im Jänner und im Februar besser bewältigen zu können.“ Dementsprechend werden die Impfstraßen in Nenzing und Bregenz werden laufend erweitert. Zudem wird ab kommenden Donnerstag in allen vier Einkaufszentren mit Impf-Kojen jeweils von Montag bis Samstag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geimpft.