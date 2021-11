NÖ-Fachhochschulen bringen Unternehmer hervor

„Erfolgreich unterwegs“

In der Wertung der außeruniversitären Organisationen wurde das IST Austria mit Sitz in Klosterneuburg an erster Stelle gereiht. Neben der klaren Entrepreneurship-Strategie überzeugt die Forschungseinrichtung mit einem breiten Angebot an Programmen und Kursen für Gründer sowie einer hohen Anzahl an akademischen Start-ups. „Niederösterreich ist im Forschungsbereich äußerst erfolgreich unterwegs“, betont Technologielandesrat Jochen Danninger: „Und die Erfolge im Spin-off Dashboard Austria zeigen, dass wir mit unserer Science-to-Business-Initiative gute Arbeit leisten und auch in Zukunft ein gutes Klima für Studierende und Forscher schaffen werden."