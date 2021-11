Vergewaltiger gestoppt: Helferin schwer verletzt

Die 52-jährige Anrainerin schaltete sich bei dem Vorfall am Wochenende in Kolbermoor (Landkreis Rosenheim) ein und bezahlte das mit schweren Verletzungen. Der Teenager schlug ihr massiv ins Gesicht. Sie wurde in einer Spezialklinik in München operiert. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.