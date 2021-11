Handels-KV: Gehälter steigen im Schnitt um 2,8%

Die Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sowie die Gewerkschaft GPA haben am Dienstag das Ergebnis der KV-Verhandlungen im Handel präsentiert. Spartenobmann Rainer Trefelik und Anita Palkovich, Wirtschaftsbereichssekretärin Handel in der GPA, einigten sich darauf, dass die Gehälter im Schnitt um 2,8 Prozent steigen sowie auf einen Nachtzuschlag ab 1. Jänner 2022.