Ostliga-Skandal: „Verbrechen an Spielern und Fans“

„Unfassbar traurig“

So wie den gesamten österreichischen Fußball. Insgesamt sollen zumindest zehn Spiele der Regionalliga Ost unter Manipulationsverdacht stehen, gleich sieben Spieler von Neusiedl, Marchfeld und dem Wiener Sportclub verhört und zum Teil inhaftiert worden sein. Als Drahtzieher gilt der ebenfalls verhaftete Vater eines der Neusiedl-Spieler. Für Toth ein Wahnsinn: „Unfassbar traurig, ein Verbrechen an Spielern und Fans - mir tun auch die betroffenen Vereine leid, die unschuldig in ein schiefes Licht geraten. Ich hoffe, dass alles lückenlos aufgeklärt wird und die Strafen rigoros ausfallen werden.“