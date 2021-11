Steirische Musikvereine fürchten um Nachwuchs

Damit die Blasmusik so bunt bleibt, wie sie jetzt ist, braucht es Nachwuchs. Seit der Pandemie bleibt der in Etmißl allerdings aus. „Normalerweise veranstalten wir Konzerte und Vorspielstunden. Wir gehen an die Schulen und Kindergärten, die Kinder können die Instrumente ausprobieren und anfassen. Jetzt können wir den Kontakt zu ihnen gar nicht herstellen“, erklärt Krenn. „Außerdem braucht es immer wieder eine Motivation, damit die jungen Mitglieder bleiben. Sonst brechen sie weg. Wenn wir – wie jetzt – nicht proben und auftreten können, ist das schwer.“