Erster Auftritt von Sarah Ferguson mit Töchtern

Die britische Herzogin Sarah Ferguson (62) und ihre Töchter Prinzessin Beatrice (33) und Prinzessin Eugenie (31) haben sich erstmals nach einer längeren Baby-Pause wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Zum Start einer Spendenkampagne des „Hello!“-Magazins für den Teenage Cancer Trust trafen sie sich am Montag mit an Krebs erkrankten Jugendlichen und deren Angehörigen in London.