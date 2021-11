Freundin gewürgt und in Badewanne untergetaucht

Ein 20-jähriger Mann packte vergangenen Sommer seine Freundin am Hals, würgte sie und tauchte sie dann in einer gefüllten Badewanne unter Wasser. Am Montag musste sich der junge Mann wegen Mordversuchs vor dem Landesgericht Wien verantworten. Der Angeklagte versicherte: „Ich bin nicht in der Lage, einen Menschen umbringen zu können.“ Er wurde vom inkriminierten versuchten Mord freigesprochen. Er wurde aber wegen Körperverletzung zu drei Monaten auf Bewährung verurteilt und anschließend enthaftet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.