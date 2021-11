Maskenlose Eingewöhnung in Oberösterreichs Landtag

Die drei Abgeordneten von der – höflich formuliert – Corona-Maßnahmenkritikerpartei MFG haben so ihre Eingewöhnungsprobleme in Oberösterreichs altehrwürdigen Landtag. So weit, dass (v.l.n.r) Joachim Aigner, Dagmar Häusler und Manuel Krautgartner ins Exil verschifft werden (siehe Karikatur) ist es noch nicht, aber für eine Ermahnung durch den frischg’fangten Ersten Landtagspräsidenten Max Hiegelsberger (ÖVP) hat es schon gereicht. Denn statt atemlos präsentierte sich das Trio selbst beim Durchmarsch durch den Plenarsaal im U-Hof lieber maskenlos. Man sollte ja schon im Gesicht erkennen lassen, wofür man steht.