Neues Zuhause für Wallach „Diavele“ am Gnadenhof

So wie seit Kurzem Wallach „Diavele“. Seine bisherige Besitzerin musste sich aufgrund eines Schicksalsschlages schweren Herzens von dem Pferd trennen. Auch „Diavele“ hat schon viel mitgemacht, er wurde in der Vergangenheit misshandelt. Umso wichtiger ist es für die frühere Besitzerin, ihrem „Weggefährten und besten Freund hier einen schönen Lebensabend“ zu ermöglichen. Und der Pferdesenior hat sich bereits gut eingelebt: „In den Haflingern ,Elina‘, ,Pocki‘ und ,Amatus‘ hat er Freunde gefunden“, so Höllerer. Und gegen seine Rückenschmerzen erhält er nun regelmäßig eine Physiotherapie.