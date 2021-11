Schicker: „Wir werden jetzt alle brauchen!“

Drei Wochen noch, dann geht’s ab in die Winterpause. Nach einer kräfteraubenden Saison. 22 Pflichtspiele hat Sturm im Rückspiegel, sieben Partien inklusive Nachtrag in Altach stehen noch an. „In denen wollen wir wieder in die Spur kommen“, sagt Andreas Schicker vor dem „Neustart“ heute in Liebenau gegen den LASK. Während Fans und Medien über die erste Aufstellung nach dem Corona-Cluster grübeln, verrät Sturms Sportchef: „Nur die Jungen spielen nicht, wir haben eine schlagkräftige Startelf.“



Damoklesschwert

Doch die Ungewissheit über mögliche Folgewirkungen durch die Infektion schwebt bis auf Weiteres wie ein Damoklesschwert über der Truppe von Christian Ilzer. „Das ist eine neue Situation, keiner weiß Bescheid“, sagt Schicker. Daher ist für den Sportchef fix: „Durchhalteparolen, wie den inneren Schweinehund besiegen, sind bei uns ab sofort tabu. Einen Spieler dazu aufzufordern, wäre das falsche Signal.“ Und falls Sturm ob der Nachwehen doch die Luft ausgehen sollte, wäre das für den Sportchef kein Beinbruch. „Wenn es ergebnistechnisch nicht gut laufen sollte, können wir das im Frühjahr immer noch korrigieren.“ Wobei Schicker solch trüben Gedanken nicht nachhängt. „Der Cluster hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Das Team hat einen Top-Charakter, das hat die Situation in Altach vor zwei Wochen erneut gezeigt. Wenn im Finish einer ausgewechselt wird, dann nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil wir jetzt alle brauchen werden.“