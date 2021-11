Höchststrafen für Letten nach Mord in Linzer Hotel

Bis spät in die Nacht hatte am Donnerstag (wie in einem Teil unserer Ausgabe berichtet) die Beratung der Geschworenen in Linz angedauert. Dann verkündete der Linzer Richter für Sergei E. (45) und Pavel N. (47) die Höchststrafe: lebenslange Haft. Der Mitangeklagte Sergei J. (51) wurde von der Anklage wegen Brandstiftung und Mordes freigesprochen. Er kam mit einer zweijährigen Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung davon. Sein Urteil ist das einzige, das rechtskräftig ist.