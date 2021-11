Star-Auflauf vertagt! Matthäus & Co. müssen warten

Am frühen Freitagabend flatterte die (nach dem Verlauf des Tages nicht mehr völlig überraschende) Meldung in die Redaktion: Das an sich - übrigens auch schon 2020 - fix fertig geplant gewesene Star-Revival muss verschoben werden. Nichts wird es aus dem Come-together der österreichischen und deutschen Kick-Elite. Organisator Ralph Schader, legendärer Ex-Stadionsprecher am Tiroler Tivoli, zieht mit seinem Mega-Event erneut gegenüber Corona den Kürzeren.