Football-Talent Rodlauer unterzeichnet in Berlin

Den Traum erfüllt! Der Poggersdorfer Tobias Rodlauer (21) heuert bei Berlin Thunder an, spielt ab Juni 2022 in der neuen European League of Football, deren Gründer Austria-Klagenfurt-Boss Zeljko Karajica ist. Das Finale steigt nächstes Jahr ja am 25. September im Wörthersee-Stadion. „Zuhause im Finale zu spielen wäre ein Traum, ist sicher drin“, meint Kärntens erster Football-Profi.