Logistiker planen nach Ausbau nächstes Bauprojekt

Durch die Vergrößerung konnten auch die täglichen Zustelltouren aufgestockt werden. 105 sind es nun, mit denen Kunden im Flachgau, Tennengau, in Salzburg, Braunau und am Wolfgangsee angesteuert werden. Ein weiterer Ausbau ist bereits in Planung und soll schon 2024 vollzogen werden. Gesamt sind beim internationalen Kurier-Express-Paket-Dienstleister mit französischen Wurzeln im Flachgau 180 Arbeiter tätig.