Team des Papstes tritt gegen Roma-Team an

Eine Fußballmannschaft des Vatikans tritt am kommenden Samstag gegen ein aus Roma bestehendes Team an. Bei dem Benefizspiel wird der Starstürmer der italienischen Nationalmannschaft und des Serie A-Clubs Lazio Rom, Ciro Immobile, als Schiedsrichter eingesetzt. Gespielt wird auf dem Lazio-Trainingsgelände in Rom. Die Einnahmen dienen Roma-Hilfsprojekten.