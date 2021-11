Paukenschlag! Grasser Racing startet in der DTM

Der Steirer Gottfried Grasser, der als Teamchef fungiert, ist glücklich über den Einstieg: „Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Die DTM hat eine ganz außergewöhnliche Geschichte - vor allem und gerade auch bei uns in der Steiermark, wo sie auf der Rennstrecke in Spielberg, die nur wenige Kilometer von mir daheim liegt, immer ein absolutes Saisonhighlight war und ist. Und ich weiß noch wie ich wie ein kleines Kind mit offenem Mund durchs Fahrerlager gegangen bin, als ich im Rahmenprogramm in der Formel 3 fuhr und die ganze Dimension und Professionalität dieses Rennserie erleben konnte. Diese Begeisterung ist immer geblieben. In den vergangenen Jahren habe ich auf jeder Strecke auf der Welt, auf der ich gerade war, eine Möglichkeit gefunden, die DTM live in einem Stream oder im Fernsehen zu verfolgen.“