Grasser Racing Team: Einstieg in die DTM?

Apropos Titel: Der ist für das Grasser-Team noch im ADAC GT Masters möglich. Drei Rennen vor Schluss liegt der Rennstall in der Teamwertung auf Platz zwei, in der Fahrerwertung mit Bortolotti und Costa Balboa auf Rang drei. „Der Titel ist das Ziel. Jetzt heißt es volle Attacke“, so Grasser, der am Wochenende am Sachsenring startet.