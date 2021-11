Pkw-Einbruchserie in Seiersberg

Begonnen hatte alles in der Amselgasse in Seiersberg. Dort wurde ein versperrtes Auto von unbekannten Tätern gestohlen. Sie setzen ihr Delikt in Windorf fort: Zwar durchsuchte man dort ein versperrtes Fahrzeug, stahl aber nichts. bei den drei darauffolgenden Einbrüchen wurde dann jeweils Geld aus den Autos mitgenommen; sowohl am Magarethenweg, am Jägerweg, als auch am Körberlgrund.