Italien: „Albtraum, aber es ist noch nicht vorbei“

Die Trainer-Legende Arrigo Sacchi meinte ebenfall in der „Gazzetta“, dass die Italiener in Belfast ziemlich fertig ausgeschaut hatten und warf ihnen Arroganz vor. Derselbe Sacchi sprach aber davon, dass man jetzt nicht die Schuldigen suchen darf, sondern zusammenhalten muss. „Wenn die Angst an unserer Türe klopft, müssen wir unser Bestes geben“, meinte der Mann, der mit Milan zweimal den Meistercup gewonnen hatte.