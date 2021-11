Das Theater mit Corona geht wieder von vorne los

Typisch für InterAct tut man das in interaktiven Produktionen, in denen man auf die Erlebnisse der Zuseher zurückgreift: „Sie erzählen uns, was sie bewegt und berührt hat, und wir machen daraus Szenen“, so Grilj. Eine Bühne will man etwa den Hoffnungen der Jugend sowie den Herausforderungen für Familien und die Arbeitswelt geben. Und sollten die realen Bühnen tatsächlich wieder geschlossen werden, will man in den digitalen Raum ausweichen: „Wenn es nicht anders geht, werden wir die Produktionen als Stream anbieten.“