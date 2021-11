Leni Klum begeistert Fans mit natürlichem Look

Im Interview mit dem Magazin „Rollercoaster“ verriet Leni kürzlich den besten Rat, den ihr ihre berühmte Mama zu Beginn ihrer Model-Karriere gegeben hatte. „Sie sagt mir immer: ,Bleib dir selbst treu und lass dich oder das, was du tust, nicht von dem, was andere sagen, beeinflussen oder ändern‘“, so Leni. „Und es ist immer in Ordnung, nein zu sagen“, fügte sie hinzu.