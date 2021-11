Unterbrechung: Notbremse in der Regionalliga

Vorab hatten sich die Landesverbände aus Kärnten, Steiermark und Oberösterreich nicht einigen können. Jetzt zieht man die Notbremse. Die Kommission stimmte der Verschiebung aller noch ausstehenden Spiele (fünf an der Zahl) der Herbstmeisterschaft ins Frühjahr einstimmig zu. Damit wurde in der Regionalliga Mitte kein ganzer Wertungsdurchgang absolviert - sollte 2022 die Meisterschaft wegen Corona abgebrochen werden, gibt‘s keine Wertung. Sturms Zweiermannschaft führt die Liga derzeit an.