Nach Schock-Aussagen: Joop entschuldigt sich

Modeschöpfer Wolfgang Joop hat sich nach scharfer Kritik an seinen Interview-Äußerungen zum früheren Umgang mit Models entschuldigt. „Meine Aussage bezüglich der Sünde in der Modewelt war im Kontext deplatziert“, so der 76-Jährige. Er entschuldige sich bei allen, die seine Äußerungen verärgert oder verletzt hätten. Für ihn stünden die „respektvolle Behandlung eines jeden Menschen innerhalb als auch außerhalb der Branche an erster Stelle“.