Monumentaler Abschied aus dem Forum Stadtpark

Künstlerische Ideen für neue Monumente

Andere wiederum präsentieren Ideen für Monumente, die besser zu unserer Gegenwart sprechen. Marlene Hausegger etwa macht in ihrer Videoarbeit die Zumutungen der Verbauung des Stadtraums sichtbar, und Ryts Monet vergoldet die Eingriffe der Skaterkultur in den öffentlichen Raum. Rainer Nöbauer-Kammerer präsentiert Pläne für ein rasantes Denkmal für die Grazer Auto-Tuning-Szene, und Josef Pillhofers Bronze „Liegender Mann“ von 1964 schlägt nicht nur eine Brücke zu den Anfängen des Forums, sondern auch vom Ausstellungsraum in den Park: Sie erinnert sowohl an Sandler, die im Stadtpark ihren Lebensmittelpunkt haben, als auch an Studenten, die dort einen sonnigen Sommertag genießen.