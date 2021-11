Raubversuch in Graz: Jugendliche verfolgten Täter

Szenen, wie in einem Krimi, spielten sich samstags in Graz ab! Ein Anruf ereilte die Polizei gegen 19.30 Uhr von der Vinzenzgasse (Bezirk Eggenberg): Zwei Männer würden eine weitere männliche Person verfolgen. Dort angekommen, fanden die Beamten den Anrufer und zwei junge Männer vor - darunter ein 17-jähriger Kärntner. Er hatte ein blutende Stichwunde an der Hand und Schnittverletzungen am Oberarm.