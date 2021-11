„Eine Kommunistin als Bürgermeisterin? Na und“

Also wurde Graz früher von ÖVP und FPÖ regiert, nun sind KPÖ und Grüne am Ruder. Das ist Demokratie. Zu Recht wurden allerdings die Freiheitlichen wegen mangelnder Abgrenzung von der Nazivergangenheit einstiger FPÖ-Politiker kritisiert. Also darf man Frau Kahr auch an der Gretchenfrage messen, wie sie es mit Untaten im Namen ihrer Ideologie hält.