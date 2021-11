Warteschlangen und Großeinkäufe

Beim Interspar in Feldkirch-Altenstadt war am Samstag außergewöhnlich viel los. Vor der Impfstation im ersten Stock bildete sich bereits am frühen Morgen eine lange Schlage, die Immunisierungswilligen wurden folglich auf eine Geduldsprobe gestellt. Andere wiederum nutzten die Gelegenheit für einen Großeinkauf, man fühlte sich fast an die Hamsterkäufe vor dem ersten Lockdown erinnert.