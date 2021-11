„Müssen Abhängigkeit von Öl und Gas beenden“

Die steigenden Energiekosten lassen viele Menschen in Österreich sorgenvoll in Richtung Winter blicken. In Vorarlberg ist die Lage aufgrund der moderaten Preispolitik der Illwerke VKW noch nicht so dramatisch, das könnte sich allerdings ändern. Für Energielandesrat Johannes Rauch sind erneuerbare Energieträger die Lösung.