Die „Innsbrucker Wurzeln“ des Gregor Bloéb

Geprägt durch ein liebevolles Elternhaus

Was aber trieb den heute 53-Jährigen, gebürtigen Innsbrucker dazu an, sein Leben dem Schauspiel zu widmen? Der „Tiroler Krone“ gab er Einblicke in seine Vergangenheit und welche Einflüsse ihn mit zu dem prägten, was er heute ist. „Ich glaube, dass es einfach eine ganz seltene Kombination war. Ausgehend von meiner Mama, welche nur aus Herz bestand und uns vier Brüdern vermittelte, dass Liebe das Einzige ist, was Bestand hat. Und dazu unser Papa, der trotz des Furchtbaren, das er selbst als Waisenkind in der Nazi-Zeit erleben und erdulden musste, sich uns mit viel Aufmerksamkeit und Witz präsentierte, aber uns auch immer gegen alles und jeden verteidigte“, lauten die einleitenden Worte zu den frühesten Erinnerungen aus seiner Kindheit.