Staatsanwaltschaft ermittelt im Tiroler Gefängnis

Darüber hinaus sei ein tägliches Melde- und Berichtswesen zentral eingerichtet worden. „Im konkreten Fall hat die Leitung in Innsbruck alle zentralen Vorgaben umgesetzt, was nicht zuletzt mittels unangekündigter Fachinspektionen überprüft wurde. Die Auswertung der Tests erfolgt durch externe Labors. Diese leiten allfällige positive Ergebnisse an die Behörden weiter“, hieß es damals.