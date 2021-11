Bildungssprecherinnen rupfen Schöbi-Fink

Schöbi-Fink rede Probleme nach wie vor schön, anders sei es nicht zu erklären, dass sie meine, den Ausbau der Ganztagsschulen mit dem vorhandenen Personal stemmen zu können. „Das grenzt schon an eine gewisse Realitätsverweigerung“, wetterte Kerbleder. Neben dem Personalproblem seien zudem Lösungen gefordert, die überbordende Bürokratie in den Griff zu bekommen und Kinder, die während der Pandemie durchs Raster gefallen seien, wieder an Bord zu holen.