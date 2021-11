Ein „Teil-Lockdown“ ist den Medizinern zu wenig

Wenn die österreichische Politik weiterhin zu feige ist, eine Impfpflicht für alle auszusprechen, dann treibt sie ganz Österreich in einen neuerlichen Lockdown, dann überrollt uns die vierte Welle“ – kein Blatt vor den Mund nimmt sich Harald Mayer, Sprecher der Spitalsärzte und selbst Mediziner im Schärdinger Krankenhaus. Sollte der Impfzwang für alle nicht sofort kommen, dann prophezeit der Arzt zu Weihnachten „den Hammer: Impfpflicht und Lockdown“. Das Zögern der Politik würde auf dem Rücken der Spitalsmitarbeiter – Ärzte und Pfleger – ausgetragen. Die Aussage von Landeshauptmann Thomas Stelzer, dass die Kapazitäten auf den Intensivstationen sehr gut seien, hat Mayer „wenig begeistert“, wie er diplomatisch zur „Krone“ meinte. Denn auch am Donnerstag stieg die Zahl der Corona-Patienten um 32 an. Um 29 auf den Normalstationen auf 461 und um drei auf 89 in den Intensivstationen. Und die Rekord-Zuwächse bei den Infizierten – 17.249 Oberösterreicher in der vergangenen Woche – werden erst in der kommenden Woche auf die Spitalszahlen „durchschlagen“ und weiter nach oben treiben.