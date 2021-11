Unmoralische Angebote und wird Gott jetzt Gott+?

An manchen Tagen wundert man sich wirklich, was so im Fernsehen und auf Social Media läuft. Die Sendung „Echt Jetzt“ macht dieses Wundern zum Programm: Woche für Woche werden die skurrilsten Themen und Geschichten gesucht und dann mit prominenten Gästen garniert, die diese Themen wiederum zerpflücken. Dieses Mal bei Sasa Schwarzjirg zu Gast: Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl, „Dancing Star“ Nina Kraft, Kabarettist und Theologie-Professor Stefan Haider und Kabarettistin Aida Loos. Unter anderem wird darüber diskutiert und gewitzelt, mit welchen Tricks wir uns durchs Leben schummeln, warum wir letztlich alle käuflich sind und ob Gott künftig gegendert werden soll.