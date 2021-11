Die Imster Fasnacht in besonderen Bildern

Die Fasnacht in Bildern

Auch die bekannte Oberländer Künstlerin und Kunsthistorikerin Lisa Krabichler hat sich ihre kreativen Gedanken zu diesem traditionsreichen und sehr spezifischem Kulturgut gemacht, welche 2008 in einem großen Zyklus an Bildern und Grafiken und einer darauffolgenden sehr besonderen Schau in der Stadt Imst gipfelten. Im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ findet die international tätige Künstlerin folgende Worte: „Für mich gehören die Fasnachten prinzipiell zu den wichtigen Ereignissen im Tiroler Oberland. Ich liebe sie wegen ihrer Schönheit, ihres Glanzes, der Fülle - aber besonders auch wegen all der Dinge, die sich hinter den Kulissen abspielen und die man als Außenstehende nur erahnen kann. Damit meine ich das Miteinander in den Vorbereitungen, die gegenseitige Hilfe, den Stolz und die Freude der Beteiligten.“