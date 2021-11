Alkolenker fotografierte Polizisten und fuhr davon

Am Mittwoch gegen 21 Uhr wurde ein 21-Jähriger Murtaler von einem Arbeitskollegen am Parkplatz eines Gasthauses in St. Marein-Feistritz abgesetzt. Neben seinem dort geparkten Auto stand zufällig gerade ein Streifenwagen, in dem zwei Polizisten saßen. Sie warteten auf weitere Streifen, um gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde 2G-Schwerpunktkontrollen in Lokalen durchzuführen.